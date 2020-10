Le HCFM reçu quatre sur quatre

Le HC Franches-Montagnes ne laisse que des miettes à Vallée de Joux en 1re ligue. L’équipe taignonne de hockey sur glace s’est imposée face aux Vaudois 7-2 (1-2 2-0 4-0) samedi à Saignelégier. Menée au score 2-1 après le premier tiers, la troupe de Michaël Röthenmund a augmenté la cadence au retour des vestiaires et n’a plus laissé son adversaire revenir dans la rencontre. Mathieu Brahier (15e, 45e, 56e), Lucas Boehlen (23e), Matthias Van Dach (38e), Laurent Emery (49e) et Cyril Taillard (57e) ont inscrit leur nom au tableau d’affichage.

Le HC Franches-Montagnes caracole en tête de la hiérarchie à égalité avec Université Neuchâtel et avec six points d’avance sur le 3e Delémont-Vallée. /tri