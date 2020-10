Le HCFM perd son 1er point

Malgré un point de perdu, le HC Franches-Montagnes reste seul au monde dans le championnat de 1re ligue de hockey sur glace. Les protégés de Michaël Röthenmund se sont imposés face à Adelboden 3-2 (1-1, 1-0, 0-1, 1-0) samedi soir à Saignelégier, signant ainsi une 7e victoire en autant de parties. Ils ont toutefois eu besoin des tirs au but pour prendre le dessus sur les Bernois. Avant cela, le HCFM avait fait trembler les filets à deux reprises en supériorité numérique par David Beuret (18e 1-1) puis Miguel Orlando (37e 2-1), avant de concéder l’égalisation dans le dernier quart d’heure.

Au classement, les « sang et or » restent solidement installés dans le fauteuil de leader. Ils comptent provisoirement cinq points d’avance sur leur plus proche poursuivant, Université Neuchâtel. /ygo