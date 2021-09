Le HCSI et le HCFM veulent jouer les premiers rôles

Des ambitions d’autant plus d’actualité au vu du recrutement et de l’arrivée de plusieurs joueurs qui ont connu la Swiss League tels Nelo Surdez de Sierre ou encore Samuel Grezet et Lionel Girardin passés par La Chaux-de-Fonds. « On a un gardien qui est là depuis 13-14 ans, une défense complète qui peut jouer dur mais efficace à la relance, beaucoup de profils différents en attaque. Notre point fort, c’est que l’on n’a pas de point faible », ose Michaël Röthenmund. A confirmer sur la glace. /emu-rch