Le HC Franches-Montagnes soigne son offensive

Le HC Franches-Montagnes a été sans pitié. Les hockeyeurs jurassiens ont dominé Saastal 7-1 (3-0 2-1 2-0) samedi à Saignelégier grâce à six buteurs différents. Il s’agit de leur 9e victoire en 10 matches depuis le début de la saison de 1re ligue. Les Taignons se sont rapidement détachés grâce à des réussites de Matt Meusy (6e), Pierric Pouilly (18e), Cyril Taillard (19e), Thimothé Tuffet (22e) et Samuel Grezet (27e) et menaient déjà de cinq longueurs lorsque l’antépénultième du classement a sauvé l’honneur à la mi-match. Samuel Grezet s’est offert un doublé en faisant encore trembler les filets dans les dix dernières minutes de jeu, avant que Fabrice Leu ne scelle le score. Le HCFM reste leader avec six unités de bonus sur son principal poursuivant. /emu