Le HC Franches-Montagnes en demi-finale de Coupe de Suisse

Le HC Franches-Montagnes atteint le dernier carré de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Il s’est défait de Bülach 3-1 mercredi soir à Saignelégier. Les hommes de Michaël Röthenmund, qui évoluent dans le championnat de 1re ligue, ont empoché leur qualification en fin de rencontre face à la formation zurichoise de MySports League. Il aura fallu attendre le deuxième tiers pour voir les filets trembler. Les Taignons ont concédé l’ouverture du score à la 36e minute et sont rentrés aux vestiaires menés. Malgré une division d’écart avec leur adversaire du soir, ils sont parvenus à renverser la vapeur. Le HCFM, alors en supériorité numérique, est revenu à la marque à la 49e par l’intermédiaire de Cyril Taillard. Et puis, à la 58e, Nathan Guichard a donné l’avantage aux « sang et or ». Samuel Grezet a mis fin aux débats en inscrivant un troisième but à une minute de la sirène finale.

Le tirage au sort des demi-finales aura lieu lundi. Les rencontres sont prévues le 28 décembre prochain. La finale, elle, se tiendra le 6 février. /nmy