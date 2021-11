Le HC Franches-Montagnes renoue avec le succès

Le HC Franches-Montagnes consolide son trône en 1re ligue. Il a battu Sion 5-2 (1-0 4-2 0-0) samedi soir en terre valaisanne. Les deux formations ont fait un chassé-croisé jusqu’à 2-2 avec un doublé de Nathan Guichard (8e et 23e) pour le HCFM. L’équipe de Michaël Rothenmund a ensuite passé l’épaule en 9’, grâce à des réussites de Thimothé Tuffet (30e), Laurent Emery (38e) et Pierric Pouilly (39e). Aucun but n’a été inscrit dans la 3e période. Au classement, les Taignons sont en tête avec six points d’avance sur Université Neuchâtel qui les a dominé le week-end dernier. Les Neuchâtelois ont toutefois un match de moins au compteur. /tri