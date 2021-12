Le HC Franches-Montagnes domine Delémont-Vallée

Le HC Franches-Montagnes reste intraitable dans les derbys de 1re ligue de hockey sur glace. Jeudi soir à Saignelégier, le HCFM s’est imposé 6-3 (2-1, 1-1, 3-1) contre le HC Delémont-Vallée. Il a ainsi remporté son quatrième face-à-face de la saison contre ses adversaires du Jura et du Jura bernois. Les hommes de Michaël Röthenmund, qui sera remplacé par Michaël Neininger la saison prochaine, confortent leur place de leader du championnat avec six points d’avance sur leur poursuivant mais avec deux matches en plus. Les Vadais voient leur série de trois succès de rang prendre fin mais restent 4es de la hiérarchie, à trois unités du podium. /nmy