Le HCFM II tient son futur entraîneur

Le HC Franches-Montagnes a déniché l’entraîneur qui dirigera sa deuxième équipe la saison prochaine en 2e ligue. Le club taignon de hockey sur glace annonce ce vendredi avoir engagé Félix Schmied pour succéder à Michaël Neininger. Le futur mentor de la réserve des « sang et or » a été à la tête de la troisième équipe durant six saisons. Il a aussi dirigé les U20 et les U13 du club. Le HCFM considère Félix Schmied comme un pilier de son organisation. /comm-rch