Le HCFM en favori, le HCSI visera un exploit

Après une saison régulière perturbée par les restrictions sanitaires, le coup d'envoi des play-off de 1re ligue de hockey sur glace sera donné ce jeudi soir. Des phases finales durant lesquelles le HC St-Imier tentera de créer la surprise. Seulement 7e de la saison régulière, les Imériens devront se coltiner le 2e Adelboden en quart de finale, avec une première manche à l'extérieur, ce jeudi à 20h15. Le capitaine des Bats Fabien Kolly compte sur l'état d'esprit affiché par son équipe pour tenter d'aller renverser l'un des cadors de ce championnat. « On sent cet esprit play-off. Il y a des joueurs qui font des gestes qu’ils n’ont pas l’habitude de faire en championnat régulier, des joueurs qui se couchent devant des shoots, c’est vraiment maintenant que ça compte », confie le capitaine du HCSI Fabien Kolly. Il ne cache pas qu’après une année difficile, raller les demi-finales serait déjà synonyme de saison réussie. « Oui mais on aimerait toujours aller un peu plus loin ! Mais il faut y aller étape par étape, d’abord Adelboden ».