Le HCFM dans le dernier carré

Le HC Franches-Montagnes s’impose en patron. Jeudi soir, il l’a emporté 6-0 dans l’antre de Star Forward, ce qui lui a permis de remporter sa série de quart de finale de play-off 3-1 en 1re ligue de hockey sur glace. Le HCFM peut désormais se concentrer sur sa demi-finale qui commence la semaine prochaine contre un adversaire qui reste à déterminer.





Pas après pas

Battus lors de leur dernier déplacement à Morges, les Taignons ont rapidement pris les devants dans ce duel. Nathan Guichard a ouvert la marque à la 4e minute de jeu. Malgré le 2-0 de Matt Meusy, il a fallu attendre la mi-match pour voir le HCFM se mettre à l’abri dans ce duel grâce à une réussite de Nelo Surdez (34e, 3-0). Les Francs-Montagnards ont enfoncé le clou dans la dernière période grâce à Florian Kolly, auteur d’un doublé (42e et 48e), et à Nelo Surdez (52e), encore lui, qui a donné au score des allures de correction. La rencontre s’est terminée dans l’agitation avec une bagarre qui a éclaté entre plusieurs protagonistes et une pluie de pénalités. Le HCFM aura toutefois assumé son statut de favori et peut désormais se concentrer sur la suite de sa mission. /mle