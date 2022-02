La finale se rapproche pour le HC Franches-Montagnes

Le HC Franches-Montagnes a dû se montrer patient pour empocher un 1er point dans sa demi-finale des play-off de 1re ligue. Il a longtemps été accroché par Sion mardi soir avant de l’emporter 6-3 sur la glace de Saignelégier. Les hockeyeurs jurassiens prennent donc les devants dans cette série au meilleur des cinq matches. Ils doivent encore gagner deux parties pour accéder à la finale.

Mardi soir, le HCFM a rapidement pris la tête des opérations grâce à Pierric Pouilly (4e). Mais son adversaire s’est rebellé et a viré en tête à l’issue du 1er tiers-temps. Nelo Surdez (24e) et David Beuret (29e) ont permis aux Jurassiens d’égaliser puis de reprendre les devants. Les hommes de Michaël Röthenmund ont dû attendre la 55e pour se détacher via une réussite de Mathieu Brahier. Cyril Taillard (59e) et Thomas Devesvre (60e) ont pu enfoncer le clou dans la cage vide avant que Sion réduise l’écart à 6’’ de la sirène finale.

Le HC Franches-Montagnes prend la route du Valais jeudi pour disputer le 2e acte de cette demi-finale à 20h. /msc