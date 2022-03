Le HC Franches-Montagnes promu en 3e division nationale

Le HC Franches-Montagnes patinera en MySports League la saison prochaine. Il a décroché sa promotion en 3e division nationale ce jeudi soir à Saignelégier. Devant son public, le HCFM a remporté la finale des play-off du groupe ouest de 1er ligue. Les joueurs de Michaël Röthenmund se sont imposés 3-2 contre Adelboden lors du 3e acte. Ils remportent ainsi la série 3-0 et atteignent donc un objectif clairement affiché.

L’enjeu peut-être, une certaine fébrilité a touché la formation taignonne en début de partie. Les cannes quelque peu tremblantes, le HCFM a concédé l’ouverture du score (4e). Ce but a toutefois eu le mérite de permettre aux protégés de Michaël Röthenmund d’entrer véritablement dans la rencontre. Ils ont égalisé 2’19’’ plus tard par l’intermédiaire de Thimothé Tuffet. Le HCFM a ensuite maîtrisé les débats et a fini par prendre les devants à 37’’ de la première sirène grâce à Nathan Guichard qui est allé nettoyer la lucarne gauche du gardien adverse. Durant le tiers médian, les Jurassiens sont revenus du vestiaire avec un visage déterminé. Logiquement, ils ont porté le score à 3-1 suite à une subtile déviation de Lucas Boehlen (24e). Frayeur au début du dernier tiers lors qu’une tentative d’Adelboden a terminé sur le poteau de Thomas Henzi (41e). Tension ensuite lorsque les Bernois ont réduit l’écart à la 45e minute de jeu. Libération enfin lorsque la sirène finale a retenti. Le HC Franches-Montagnes est promu.

La saison n’est toutefois pas terminée. Le HCFM doit encore disputer la finale nationale contre le champion du groupe est de 1re ligue. Ce sera contre Frauenfeld ou Wetzikon. La montée étant assurée, un succès revête une importance purement symbolique. Quoiqu’il en soit, cela reste un nouveau trophée à aller chercher pour les Francs-Montagnards qui comptent bien étoffer encore leur armoire à trophées. /nmy