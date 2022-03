Cruelle fin pour le HC Franches-Montagnes

Un bien cruel dénouement



Ce 5e et dernier acte a tenu toutes ses promesses. Si le HCFM s’est montré dominant à 5 contre 5, son adversaire a su répliquer en supériorité numérique mais aussi en rupture durant les deux 1res périodes. Les deux gardiens ont dû sortir le grand jeu pour repousser l’échéance le plus longtemps possible. L’atmosphère est devenue irrespirable dans le 3e tiers avec deux équipes se rendant coup pour coup. Frauenfeld a même trouvé le poteau de la cage franc-montagnarde à la 49e. La décision est finalement tombée à la 64e. Un dénouement bien cruel pour un HC Franches-Montagnes qui aura tout donné et fait vibrer la grande majorité des 1'132 spectateurs. /msc