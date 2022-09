Le HC Tramelan face à l’apprentissage de la 1re ligue

Cela fait 11 ans que le HC Tramelan n’avait plus patiné en 1re ligue. La longue attente va prendre fin samedi à 17h45. Les Requins lanceront leur saison à domicile face à Prilly, un autre néo-promu. Autant dire que l’impatience grandit dans le vestiaire des hockeyeurs tramelots après 10 saisons passées en 2e ligue. Si le HCT va forcément « manquer d’expérience à ce niveau de jeu », selon son entraîneur Martin Bergeron, il va tout de même « tenter de faire les play-off ». Mais pour y parvenir, « il est important qu’on ajuste notre jeu sans le puck », lance le technicien québécois qui pourra s’appuyer sur un groupe presque inchangé par rapport à la saison dernière. Un groupe renforcé par l’arrivée de 3 joueurs du HC Franches-Montagnes : le défenseur Fabrice Leu et les attaquants Nicolas Boillat et Matthias von Dach.