Le HC Tramelan renoue avec la victoire

Le HC Tramelan retrouve le chemin de la victoire. Il est allé battre Morges 2-1 hier en 1re ligue de hockey sur glace. Les Requins n’avaient plus gagné en championnat depuis plus d’un mois. Après un premier tiers vierge de but, le HCT a fait la différence en deuxième période. Il a ouvert le score en supériorité numérique à la 34e par Nicolas Boilalt avant de doubler la mise 5’ plus tard grâce à Maverick Stolz. Les protégés de Martin Bergeron ont encaissé la réduction de l’écart à 4’ de la sirène finale. Avec ce succès, le HCT compte trois points d’avance sur la zone des play-out avec un match en plus. /nmy