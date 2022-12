Le HC St-Imier prend sa revanche sur le HC Tramelan

... et enfoncent le clou



Durant le dernier tiers, le collectif de Steve Pochon a encore creusé l’écart à la 44e. Sur une tentative de Lucas Boehlen, Robin Fuchs a dévié la rondelle qui a rebondi sur un défenseur tramelot pour retomber devant l’attaquant imérien. Ce dernier a ensuite glissé le puck au fond des filets. Ce 3e but a eu le mérite de réveiller les hommes de Martin Bergeron. A la 51e, Joel Rebetez s’est offert une grosse occasion pour réduire l’écart. Le joueur du HCT a finalement trompé la vigilance du gardien adverse quelques secondes plus tard. Le match est dès lors devenu plus intense. Les Requins ont manqué l’opportunité de faire douter et trembler les Bats.

Ce sont finalement les locaux qui ont eu le dernier mot par deux fois. Quentin Delémont a d’abord profité d’une belle remise depuis l’arrière de la cage pour inscrire le 4-1 à la 54e. Et puis Samuel Grezet a enfoncé le clou en remportant son face-à-face contre le portier tramelot. Il a inscrit le 5e et dernier but des siens à 31’’ de la sirène finale.

Avec cette victoire, la 3e de rang, le HC St-Imier grimpe de deux positions au classement et chipe la 8e place synonyme de play-off au HC Tramelan. Le HCT est un point derrière les Imériens avec un match disputé en plus. /nmy