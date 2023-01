Le HC Tramelan se relance

Pour son premier match en 2023, le HC Tramelan renoue avec la victoire. Il a gagné sur sa glace 4-3 contre Sion samedi soir dans le championnat de 1re ligue de hockey sur glace. Les Requins restaient sur 4 revers de suite. Ce succès s’est dessiné dans le 1er tiers-temps. Les protégés de Martin Bergeron ont toutefois concédé l’ouverture du score en infériorité numérique après 4’ de jeu. Mais le HCT a repris des couleurs et même l’avantage en l’espace de 23’’ grâce à Yohan Wahli et Joey Hostettmann. Si les Valaisans ont égalisé à la 10e, les Tramelots sont repassés devant à la 16e par Cédric Niederhauser. Une avance que les Requins n’ont plus lâchée. Ryan Vermeille a même inscrit le 4-2 à la 26e. Sion a réduit l’écart un peu après la demi-heure de jeu mais sans incidence sur l’issue finale de cette rencontre pour le HCT. Ce succès bienvenu lui permet de sortir de la zone des play-out pour se retrouver 9e à un point des places qualificatives pour les play-off. /nmy