Le maintien, mais pas de play-off pour le HC Tramelan

Le verre est à moitié plein pour les Requins. Le HC Tramelan s’est imposé 3-1 (0-0 2-0 1-1) sur la glace d’Yverdon samedi en 1re ligue de hockey sur glace. Il a attendu la demi-heure de jeu pour débloquer le tableau d'affichage en inscrivant deux buts en 135 secondes par l’intermédiaire de Tom Kessi et Matthias Von Dach. L’équipe de Martin Bergeron a encore aggravé le score au retour du second thé par Joël Rebetez. Elle a encaissé un but en toute fin de partie, alors que les Vaudois étaient en supériorité numérique et avaient sorti leur gardien. Cette victoire permet au HCT, néo-promu, d’assurer son maintien. Il ne peut toutefois plus espérer décrocher une place en play-off, lui qui figure à la 10e place avec cinq point de retard sur la barre à une journée de la fin de la saison régulière. Il disputera son dernier match sans pression avant d’être en vacances. /emu