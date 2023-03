Les Ladies du HC Tramelan visent le titre de Ligue B, mais pas la promotion

Alors qu’une promotion est en jeu pour le vainqueur de cette finale, le HC Tramelan Ladies n’a pas déposé de dossier pour accéder à la Ligue A. Les joueuses du Jura bernois, 3e de la saison régulière, joueront donc uniquement pour le prestige et le trophée. « Avec les capacités de notre club, nous ne pouvons pas viser la Ligue A, cela serait trop compliqué, surtout qu’il n'y aura quasiment que des clubs professionnels dans cette ligue l’année prochaine. Les joueuses en sont conscientes et autant faire un bon championnat, pouvoir jouer correctement en Ligue B, que de monter en Ligue A pour se prendre des casquettes et ne plus avoir de plaisir », poursuit Kevin Vallat, dont l’objectif initial était la qualification pour les play-off, avant de revoir les ambitions à la hausse.