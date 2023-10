La nouvelle ère du HC Tramelan

Le HC Tramelan n’a plus connu cela depuis un peu plus de 6 ans. Un autre entraîneur que Martin Bergeron sera à la bande des Requins ce mercredi soir pour lancer la 2e saison du club en 1re ligue. C’est le Franc-Montagnard Loïc Lachat qui a pris la succession du Québécois cet été. Il dirigera son 1er match officiel à la tête du HCT sur la glace de Wiki-Münsingen à 20h15. Le technicien de 41 ans est un novice à ce niveau. Il sort de 7 saisons passées sur des bancs de 2e ligue (Franches-Montagnes et Star Chaux-de-Fonds). Pas de quoi l’effrayer. « On a besoin de plus de rigueur qu’en 2e ligue. Il y aussi tout un staff à mes côtés alors que j’étais seul jusqu’à présent », lance-t-il. Le Taignon se dépeint comme « quelqu’un de souriant, qui essaye d’être motivateur, d’amener du plaisir aux joueurs ». Cela se traduit par « beaucoup de jeu durant les entraînements ». Il veut voir son équipe « aller de l’avant et réussir à jouer plus défensif » lorsqu’elle a pris les devants.