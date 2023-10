Le HC Tramelan perd aux pénalties

Le HC Tramelan ne remporte qu’un petit point à domicile. L’équipe de 1re ligue de hockey sur glace a perdu samedi contre Adelboden 2-1 après les tirs au but. Les deux premiers tiers de la rencontre ont été vierge de but. Le HCT a encaissé l’ouverture du score à la 52e avant d’égaliser 5’ plus tard grâce à une réalisation de Quentin Delémont. Les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but. Les Tramelots ont finalement été dominés 2-1 dans cet exercice. Grâce à ce point gagné, le HC Tramelan conserve sa 8e place au classement. Il possède un point d’avance sur ses trois poursuivants. /fwo