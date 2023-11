Tramelan retrouve du mordant

Les Requins repartent de l’avant. Le HC Tramelan a battu Sarine-Fribourg 4-3 (1-1 0-0 3-2) samedi devant son public en 1re ligue de hockey sur glace et met fin à une série de trois défaites. Ce succès porte la griffe de Thimothé Tuffet qui a signé un triplé. L’attaquant a ramené deux fois son équipe au score, au quart d’heure de jeu, puis à la 44e, avant de lui donner l’avantage pour la première fois du match une minute plus tard. Jordan Kessi a aggravé le score dans la cage vide en fin de rencontre, mais l’équipe locale a dû serrer le jeu jusqu’au bout puisque les Fribourgeois ont encore réduit l’écart avant l’ultime sirène. Le HCT signe sa 2e victoire de la saison et entre dans le top 8. Il occupe la 7e place avec 2 points d’avance sur la barre. /emu