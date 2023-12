Le HC Tramelan chute chez le dernier

Le HC Tramelan manque l’occasion de se relancer chez la lanterne rouge de 1re ligue de hockey sur glace. Il a concédé sa 2e défaite d’affilée ce mercredi soir. Le HCT s’est incliné 6-3 dans la patinoire d’Unterseen-Interlaken. Les Tramelots ont été cueillis à froid par la lanterne rouge qui a mené 2-0 après 8’ de jeu. Jonas Brossard a réduit l’écart à la 19e mais les joueurs de l’Oberland ont repris 2 longueurs d’avance 43’’ plus tard. Juste avant le 1er thé, Thimothé Tuffet a permis aux siens de rester à distance. Au retour des vestiaires, Quentin Delémont a même réussi à égaliser pour les Requins. Et puis, plus rien jusqu’au 3e tiers. La lanterne rouge a pris un avantage définitif avec 3 réussites lors de la dernière période.

Au classement, le HCT conserve sa 7e place mais ne compte plus que 3 points d’avance sur le 9e Sarine-Fribourg. /nmy