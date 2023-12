Le vain retour du HC Tramelan

Le HC Tramelan fait preuve de caractère mais se heurte à la cruauté du sport. Il est reparti battu d’Adelboden 4-3 mercredi soir dans le championnat de 1re ligue de hockey sur glace. La troupe de Loïc Lachat a su combler un déficit de trois buts pour revenir dans la partie. Alors que les joueurs de l’Oberland ont frappé trois fois entre la 20e et la 26e, les Requins ont répliqué par Quentin Delémont à la 30e et un doublé de Théo Beglieri aux 35e (à 5 contre 3) et 46e. Las pour eux, les Tramelots ont encaissé le but de trop à 40’’ de la sirène finale.

Battu pour la 4e fois de suite, le HC Tramelan perd un rang mais se maintient tout de même au-dessus de la barre, à la 8e place. Il a le même nombre de points sur son poursuivant direct et deux unités d’avance sur l’avant-dernière place synonyme de play-out. /msc