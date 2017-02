Le bilinguisme en entreprise à l'étude

Quelle est la situation du bilinguisme dans les entreprises de la région ? Pour répondre à cette question, le Forum du bilinguisme lance un nouvel outil. L’institution propose une enquête anonyme en ligne qui doit permettre d’analyser les particularités et pratiques linguistiques dans l’espace économique Bienne-Seeland-Jura bernois. Elle est destinée aux chefs d’entreprise ainsi qu’aux responsables des ressources humaines. Les résultats mettront en avant les besoins, exigences et problèmes liés au bilinguisme. Ils déboucheront aussi sur des ateliers qui auront pour but d’apporter des améliorations. /ast