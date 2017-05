Duel PLR-PS pour la préfecture du Jura bernois

Le second tour de l'élection à la préfecture du Jura bernois se résumera à un duel entre le PLR et le PS. A l'issue de la remise des candidatures vendredi midi, seul le socialiste Hervé Gullotti et la libérale-radicale Stéphanie Niederhauser se sont maintenus en vue du second tour du 2 juillet prochain. Largement en retrait lors du premier tour le 21 mai, l’évangéliste Patrick Gsteiger a jeté l’éponge. /jpi