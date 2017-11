Attirer les migrants dans les bibliothèques

Quel peut être le rôle des bibliothèques scolaires et municipales dans l’intégration des migrants ? C’est le thème qui a été choisi pour la journée des bibliothèques 2017. L’événement s’est déroulé mardi au Centre de culture et de loisirs de St-Imier.

Plusieurs conférences étaient au programme durant la matinée, tandis que l’après-midi a été consacrée à des ateliers. Les participants ont ainsi pu se pencher sur la problématique et trouver des réponses à leurs questions.

Aller à leur rencontre

Parmi les conférenciers, deux représentantes de Multimondo ont notamment évoqué les difficultés quant à la prise de contact avec les migrants et ont prodigué plusieurs conseils. Selon la responsable de la communication et cheffe de projet du centre d’intégration, Lucie Cuttat, il est important de proposer des livres dans plusieurs langues, d’avoir des personnes de contact bien établies, mais aussi de sortir des murs de la bibliothèque et d’aller à la rencontre des migrants, pour qui les déplacements sont souvent compliqués. /mdu