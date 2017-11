200 Biennois feront découvrir leur ville

Apprendre à connaître Bienne à travers les yeux de ses habitants, c’est ce que propose la campagne « Bienvenue à Bienne ». Près de 200 Biennoises et Biennois ont été intégrés au projet qui a été officiellement lancé jeudi. Ils sont prêts à faire découvrir leur ville en toute simplicité, à dévoiler leurs meilleures adresses et à montrer qu’il fait bon vivre et travailler dans la cité seelandaise.

Le site www.bienvenueabienne.ch a été mis en ligne jeudi. Il permet aux personnes intéressées par la ville de Bienne de poser leurs questions en ligne ou de rencontrer l’un des participants. Plusieurs personnalités publiques des mondes politiques, culturels ou associatifs revêtiront le costume d’ambassadeur. A l’image par exemple du rappeur Nemo, de la directrice du Forum du bilinguisme Virginie Borel ou encore de la conseillère municipale Silvia Steidle.

Pour les autorités, cette approche constitue la meilleure des cartes de visite. Elles espèrent ainsi attirer davantage d’habitants, d’autant plus qu’un grand nombre de logements sont en cours de construction à Bienne. Quant aux milieux économiques, ils souhaitent par ce biais mieux réussir à recruter du personnel qualifié. /mdu