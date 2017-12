Le bilinguisme en entreprise étudié

« Le bilinguisme officiel du canton de Berne est une plus-value tant linguistique que culturelle et économique qui pourrait être davantage exploitée » : cette analyse ressort du premier baromètre du bilinguisme réalisé par le Forum du bilinguisme et ses partenaires économiques. 236 entreprises ont pris part à cette enquête réalisée en début d’année. Elle abordait plusieurs thématiques comme le bilinguisme en tant qu'outil de travail, le bilinguisme et le recrutement du personnel ou la publicité et le marketing.

Le rapport final met en évidence que le bilinguisme pourrait être mieux valorisé comme créateur de liens à l’interne des entreprises, mais aussi en direction des clients. La majorité des sondés estiment en effet qu’il s’agit d’une particularité importante qui représente une opportunité pour l’économie, mais aussi pour l’ensemble des citoyens bernois.

Pour le Forum du bilinguisme, une stratégie linguistique, quelle que soit la taille de l'entreprise, permet non seulement de s'ouvrir à d'autres marchés au-delà de la frontière des langues, mais aussi de renforcer la cohésion entre les collaborateurs. L'entreprise peut ainsi envisager de bénéficier d'une hausse de sa productivité.

Pour donner suite à son enquête, l’institution a édité un recueil des « Bonnes pratiques » en entreprise. Ce guide doit permettre aux sociétés de mettre en œuvre des mesures encourageant le bilinguisme à court, moyen et long terme et d’implémenter des stratégies entrepreneuriales leur permettant de se différencier de la concurrence. /comm+ast