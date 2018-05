Favoriser les liens entre ici et ailleurs

Apprendre les bases du français dans un cadre convivial et sécurisant. C’est l’offre proposée depuis un peu plus d’une année par l’association MIA- Maison d’Ici et d’Ailleurs- basée à St-Imier. Le centre de formation et d’animation, reconnu et soutenu par le canton de Berne, met sur pied des cours de langue et diverses rencontres pour aider les personnes migrantes à se sociabiliser dans leur nouvel environnement de vie. Pour les mamans d’enfants en bas âge qui suivent les cours en matinée, un service de baby-sitting est assuré durant les leçons. Les enfants peuvent ainsi également apprendre le français dans la garderie qui jouxte les salles de cours, par le biais de bricolages et d’activités ludiques. La garderie pour les 0-4 ans s’est d’ailleurs, tout récemment, dotée d’une nouvelle maison de jeux grâce à un don du Kiwanis.