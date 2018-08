Les seniors s’approprient la vieille ville de Bienne

Les rues de la vieille ville de Bienne comme terrain de jeu pour les seniors. Quinze femmes âgées entre 60 et 86 ans participent dès mardi et jusqu’à la fin du mois à « l’habitat dansé. » Ce projet de médiation culturelle a été mis sur pied par le Forum Culture et les artistes biennois Anna Anderegg et Hervé Thiot. La démarche consiste avant tout à s’exprimer par le mouvement. Découvrez ci-dessous notre reportage à l’occasion de la première rencontre entre les artistes et les participants./anl