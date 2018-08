A Sornetan, on mêle musique et architecture

Ils ont une semaine pour aborder la musique autrement. Cinquante-sept participants âgés de 8 à 16 ans prennent part depuis lundi au traditionnel camp musical qui se tient à Sornetan. Ces jeunes mélomanes viennent du Jura bernois, de Bienne, de Berne et du Jura. Ils se retrouvent chaque année pour monter un spectacle, mais pas uniquement ; leur but est aussi de découvrir la musique au travers d’ateliers. Et cette année, c’est autour du thème de l'architecture qu'ils sont organisés. « On a toujours besoin de reconnaître l’espace dans lequel on évolue musicalement, on s’adapte à notre environnement » confie ainsi le responsable du camp Julien Annoni pour expliquer ce choix. Un architecte a d’ailleurs été convié, et il a mis sur pied une activité dans laquelle les participants doivent décorer un cube en bois en fonction de leurs envies.

Décortiquer les sons

Parmi toutes les animations proposées, certaines sont plus expérimentales que d’autres. C’est par exemple le cas de celle proposée au temple de Sornetan par Dejana, une animatrice serbe venue exprès de Bruxelles pour prendre part au camp. Anthony Montandon y a assisté. Reportage :