Silver Dust remet le couvert avec Lordi

Silver Dust repart sur les routes européennes avec Lordi. Le groupe de rock jurassien a été choisi une nouvelle fois par la formation finlandaise pour mener une tournée continentale. Pas moins de 35 dates sont prévues dans dix pays différents entre le 9 octobre et le 28 novembre prochains. Silver Dust avait déjà tourné en 2016 avec Lordi, vainqueur du concours Eurovision en 2006 et véritable référence dans le domaine de la musique heavy metal. Dans l’entretien à écouter ci-dessous, le chanteur et guitariste de Silver Dust, Kiki Crétin, estime que figurer une deuxième fois sur la même affiche que Lordi constitue un réel privilège :