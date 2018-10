Un pas vers le rétablissement d’un train direct entre Delémont et l’Arc lémanique

Le projet est inscrit dans l’étape 2035 du programme de développement de l’infrastructure ferroviaire (PRODES) : le Conseil fédéral prévoit de rétablir la liaison ferroviaire directe entre Bâle et l’Arc lémanique via Delémont et Moutier, suspendue depuis 2015. Un rétablissement, possible grâce à l’introduction d’un train en plus. Ainsi, le train qui relie Bâle à Bienne via Delémont sera prolongé une fois par heure jusqu'à Genève.



Le programme prévoit également d’aménager une voie de croisement près de Grellingue, entre et Bâle et Delémont, ce qui représente un investissement de près de 130 millions de francs. Le projet a été soumis au Parlement.





Le Jura salue cette annonce

Le Gouvernement jurassien accueille favorablement cette proposition du Conseil Fédéral. Il invite le Parlement à l'accepter à son tour. L’exécutif cantonal souhaite que ces mesures soient réalisées avant 2025 et entend s’engager en ce sens.

Dans un communiqué, l’Etat jurassien regrette en revanche que l'introduction d'une liaison sans changement entre La Chaux-de-Fonds et Delémont, via Glovelier, ne figure pas dans le PRODES. Cela permettrait pourtant de réduire de plus de 20 minutes le temps de trajet entre les deux villes. /comm-cto