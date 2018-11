Un livre pour marquer les 100 ans de la grève générale

Un événement sans précédent dans l’Histoire suisse célèbre ses 100 ans. La Suisse connaissait une grève générale du 12 au 14 novembre 1918. Un livre publié sous la direction de l’historien Adrian Zimmermann et du politologue et ancien conseiller national socialiste jurassien Jean-Claude Rennwald vient de sortir de presse. Il s’intitule : « La Grève générale de 1918 en Suisse, histoire et répercussions » et est publié aux éditions Alphil. Le mouvement de grève a été déclenché par le Comité d’action d’Olten en raison des difficultés économiques de la population lors de la Première Guerre mondiale et de l’occupation des villes de Berne et de Zurich par l’armée. Le livre évoque la grève en Suisse romande et rappelle que le mouvement a été suivi de manière différenciée dans l’Arc jurassien, comme l’explique Jean-Claude Rennwald dans l’interview à écouter ci-dessous :