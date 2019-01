Une institution bicentenaire à l’honneur d’Intervalles

L’AOUP : « Deux siècles au service de la communauté ». C’est l’intitulé du dernier numéro 2018 d’Intervalles. La revue culturelle du Jura bernois et de Bienne est dédiée à l'Association des Œuvres d'Utilité Publique, qui a fêté ses 200 ans en 2016. Son action a commencé en 1816 sous l’impulsion du doyen Charles-Ferdinand Morel et le bailli Albert Frédéric May alors que la Suisse était confrontée à une vague de pauvreté. Ils ont initié celle qui était à l’époque la Caisse centrale des pauvres, ancêtre de l’AOUP. Cette association est à la source d’institutions socio-sanitaires, tel que le site de Saint-Imier de l’Hôpital du Jura bernois. Elle chapeaute encore aujourd’hui le home La Roseraie à Saint-Imier, L’Envol à Tramelan, le Centre éducatif et pédagogique de Courtelary et le Service d’action éducative en milieu ouvert du Jura bernois.

Le livre a été rédigé avec la collaboration de Mémoires d’Ici, le centre de recherche et de documentation du Jura bernois. Les recherches effectuées par les auteurs Anne Beuchat, Pierre-Yves Donzé et Nicole Hager, sous la supervision de la directrice Sylviane Messerli, s’appuient sur près de cinq mètres linéaires d’archives et sont complétées par des entretiens avec les acteurs contemporains. Au travers de ce numéro, le lecteur suit ainsi le soutien aux personnes vulnérables, depuis l’action inspirée par la piété et la charité du 19e siècle jusqu’à la politique étatique de santé publique d’aujourd’hui. Retrouvez toutes les informations ici. /emu