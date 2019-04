Des élèves lancent un concours pour réduire les déchets

« Allège ta poubelle pour une vie plus belle » : c’est le slogan retenu par des élèves du CEFF-artisanat pour lancer un concours destiné aux habitants de l’ancien district de Moutier. La classe d’année de préparation professionnelle invite les participants à peser leurs poubelles pendant deux mois à partir du 8 avril. Ceux qui parviendront à réduire le plus leur poids de déchets hebdomadaires seront récompensés par des paniers garnis provenant de magasins bios et en vrac de la région. Avec cette action, les élèves du CEFF-artisanat « s’impliquent activement dans un projet constructif lié à la protection de notre planète », indique l’école dans un communiqué. /comm-ast