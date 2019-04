Le Forum de l’Arc prend un nouveau départ

Une équipe plus professionnelle

Un nouveau conseil d’administration a également été mis en place. La présidence a été confiée à Catherine Hahn, spécialiste en gestion immobilière. Les autres membres sont des représentants de la commune, des actionnaires et FAJI SA. L’idée est de confier la gestion du Forum de l’Arc à des professionnels du secteur. Ces derniers vont continuer leur quête de nouveaux locataires pour animer les lieux. L’objectif aujourd’hui n’est toutefois plus de trouver une deuxième manifestation de l’ampleur du SIAMS. Catherine Hahn estime qu’il faut davantage attirer des expositions et des activités de niche :