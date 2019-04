Optimiser la région : la démarche est lancée

Les travaux de réflexions pour optimiser l’image du Jura bernois ont démarré. En février dernier, la première « Journée des 100 » s’est tenue au Centre interrégional de perfectionnement à Tramelan. Une centaine de personnalités de la région d’horizons divers ont répondu présentes à l’invitation du CIP, de la Chambre d’économie publique du Jura bernois et du fOrum culture. Les discussions ont abouti à cinq axes de travail portant sur l’image, la culture, l’économie, le patrimoine et la qualité de vie. Soixante personnes se sont engagées à poursuivre le projet et réfléchir aux thématiques choisies. Les groupes de travail, pilotés par la CEP, le fOrum culture, le CIP et Patrimoine Jura bernois rendront leurs premières conclusions cet automne. L’objectif consiste ensuite à aboutir à des mesures concrètes afin d’asseoir l’identité de la région. /nme