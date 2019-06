Un demi-million pour le fOrum culture ?

Le fOrum culture pourrait recevoir 500'000 francs par an du canton de Berne pour la période 2020-2023. Le Conseil-exécutif propose au Grand Conseil de donner son accord à cette subvention prélevée sur le Fonds d’encouragement des activités culturelles. Il l'a fait savoir jeudi par voie de communiqué. Ce nouveau contrat de prestation serait conclu par le Conseil du Jura bernois. Il permettrait de pérenniser l’institution chargée de promouvoir la création artistique et de mettre en commun les moyens logistiques pour les arts de la scène. Le fOrum culture gère notamment un agenda culturel couvrant le Jura bernois, Bienne, le Jura et Neuchâtel. Le Grand Conseil rendra sa décision en novembre. /comm-ast