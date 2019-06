Plusieurs mesures cantonales en faveur du bilinguisme

Le canton de Berne veut valoriser son bilinguisme. Le Conseil-exécutif a pris une série de 25 mesures pour concrétiser cet objectif de législature. Il en a publié un aperçu vendredi. Ces pistes avaient été évoquées dans un rapport d’expert publié en novembre l’année passée.

Tout d’abord, les échanges linguistiques scolaires et les filières français-allemand seront développés. Une fois l’apprentissage terminé, il est question de mettre sur pied une année facultative de stage en immersion en entreprise dans l’autre langue officielle. Ce système existe déjà en Valais.

Le catalogue gouvernemental vise également un bilinguisme hospitalier. L’offre de formation devra être conçue de manière à favoriser la présence d’employés francophones et germanophones dans les établissements bilingues.

Enfin, l’administration cantonale renforcera la présence de francophones et promouvra le bilinguisme à la fois en son sein et à l’extérieur. Un prix culturel du bilinguisme pourrait être décerné en parallèle au prix de la culture du canton de Berne. De plus, l’opportunité de mettre en place des tandems linguistiques et d’autres mesures d’encouragement du bilinguisme en entreprise seront examinées.



Une enveloppe de 100’000 francs sera allouée l’an prochain à ces projets. La somme doublera en 2021 pour passer ensuite à 300’000 francs par an dès 2022. /jrg