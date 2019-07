Centre-Jura prend un nouveau virage

Centre-Jura recentre ses activités sur les thématiques intercantonales. L’Association qui regroupe 19 communes bernoises et neuchâteloises depuis plus de 30 ans va se doter d’une nouvelle structure qui se veut plus légère et plus efficace, mais qui aura toujours pour but d'accompagner les nombreux défis qui attendent la région. Ce changement fait suite à l’évolution institutionnelle des associations régionales du Jura bernois et du canton de Neuchâtel, avec la création ces dernières années de Jura bernois.Bienne qui regroupe toutes les communes du Jura bernois et de l’Association Région des Montagnes neuchâteloises qui compte désormais les 10 communes du haut du canton de Neuchâtel.

Ces mutations ont été validées lors de l’assemblée générale qui s’est tenue la semaine passée. Pilier de l’institution, l'ancien conseiller municipal de St-Imier, Francis Daetwyler, a remis sa démission du poste de président qu’il occupait depuis 2015. Il s’en va avec « la satisfaction d’avoir trouvé une solution pour maintenir Centre-Jura comme plateforme de collaboration entre les communes du Vallon de St-Imier et celles des Montagnes neuchâteloises ».