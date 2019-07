Il y a soixante ans Grock quittait le monde

On le surnomme le roi des clowns. Dimanche 14 juillet 2019 marque le 60e anniversaire de la mort de Grock. Ce clown musical né à Loveresse dans le Jura bernois en 1880 a amusé des millions de personnes à travers le monde, dont Churchill et Hitler. Grock est notamment connu pour son inimitable « Sans blâââgue ». Malgré son succès international, ce personnage a été oublié après sa disparition. Il reste surtout méconnu en Suisse et dans sa région d’origine. Laurent Diercksen de Bévilard est l’auteur du livre « Grock, un destin hors norme ». Il nous explique les raisons de cet état de fait: