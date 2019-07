Nico Georgiadis tient tête à Peter Leko

Journée fructueuse pour les Suisses au tournoi des Grands Maîtres à Bienne mardi. Dans la deuxième ronde à cadence lente, Nico Georgiadis, avec les noirs, a tenu tête au leader du classement Peter Leko. La partie s’est soldée par la nulle après 101 coups.

De son côté, Sebastian Bogner a dominé l'Iranien Parham Maghsoodloo. L’Helvète a d’abord gagné un pion grâce à une finesse tactique. Il a ensuite converti cet avantage matériel par une attaque de mat. La victoire lui permert de ne pas se faire distancer en queue de classement.

Au général intermédiaire, le Hongrois Peter Leko mène toujours le bal (14 points) devant Sam Shankland (13) et Santosh Vidit (12). Nico Georgiadis est 6e avec sept points et Sebastian Bogner ferme la marche avec six unités.

À noter que la troisième ronde a lieu mercredi dès 14h avec le duel 100% suisse au programme. /comm-jrg