Migros Aare supprime 300 emplois

Migros Aare revoit son organisation. La coopérative a annoncé mardi la suppression de 300 emplois dans les deux prochaines années, indique 20 Minuten. Face à l'environnement de marché difficile et à l'évolution des besoins des clients, le géant orange se doit de réagir. La concurrence intense et la baisse de rentabilité contribuent également à cette décision.

Dans un premier temps, 20 licenciements sont prévus au centre opérationnel de Schönbühl d'ici fin octobre. Les employés ont été informés mardi et un plan social sera mis en œuvre.

Contacté par nos soins, le directeur de Migros Aare, Anton Gäumann, indique qu’aucun licenciement n’est prévu pour l’instant dans les succursales biennoises de Migros./ jrg-anl