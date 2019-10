Découvrir la culture en mode « ExplorActeurs »

Explorer la culture tout en étant acteur : c’est le but du projet de médiation culturelle « ExplorActeurs » proposé depuis la rentrée d’août dans certaines classes de St-Imier. Au total, 75 enfants âgés de six à huit ans prennent part à cette expérience d’un an mise sur pied par le fOrum culture. Elle est portée par la médiatrice Pauline Krüttli, qui s’est inspirée d’un projet similaire mené à Montréal. Chaque élève s’est vu remettre un cahier réalisé en collaboration avec l’illustratrice chaux-de-fonnière Sophie Gagnebin et le graphiste biennois Sébastien Gerber. Selon Pauline Krüttli, « ExplorActeurs » permet aux enfants de découvrir la culture au travers d'exercices qui permettent de les impliquer pleinement :