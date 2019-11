Axe Est de l’A5 : le changement de signalisation a commencé

Le changement de panneaux est en cours sur la branche Est de l’autoroute A5 à Bienne. Ils ne seront plus uniquement écrits en allemand mais aussi en français. « Biel-Ost » va désormais se transformer en « Biel/Bienne – Ost/Est », « Biel-Süd » en « Biel/Bienne – Süd/Sud », « Biel-Mett » en « Biel/Bienne – Mett/Mâche » et « Bözingenfeld en Biel/Bienne – Industrie ». A cela s’ajoute le changement de tous les panneaux « Ausfahrt ». Traduits dans les deux langues, ils afficheront aussi le mot « Sortie ». Enfin, les fréquences radio seront indiquées tant pour la Suisse alémanique que pour la Suisse romande.

La signalisation en français et en allemand permettra de respecter le bilinguisme officiel de la ville de Bienne et l’identité de la région. Si cela paraît évident aujourd’hui, il n’en a pas toujours été ainsi. Ces modifications ont été approuvées en juillet dernier par la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga en charge du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Depuis l’ouverture de l’axe Est de l’A5 en octobre 2017, un bras de fer avait été engagé par le Conseil municipal de Bienne, le Forum du bilinguisme et le Conseil des affaires francophones avec la Confédération. Par ailleurs, une motion demandant une signalisation bilingue avait été déposée au Grand Conseil bernois, ainsi qu’au Conseil national. /anl