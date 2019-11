Série : l'après Mühleberg, prise de tension sur la ligne (4/5)

La centrale nucléaire de Mühleberg sera définitivement retirée du réseau électrique le 20 décembre. Nous continuons notre série consacrée à la suite de l'approvisionnement en électricité en nous intéressant à un projet de centrale à biogaz. Porté notamment par le Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs (SEOD) et quatre agriculteurs de la région, il doit voir le jour à Courtételle et permettre de valoriser les déchets verts et les engrais de ferme. Comme pour chaque projet qui entend produire de l'énergie verte, des subventions fédérales peuvent être octroyées. Elles sont ditribuées par l'organisme Pronovo, mais les fonds sont limités et une liste d’attente importante s’est créée. Les promoteurs doivent faire preuve de patience et face à l'incertitude, ils jouent aux funambules. Joël Regli a rencontré sur place Vincent Boillat l’un des agriculteurs impliqué dans le projet qu'il commence par nous présenter :