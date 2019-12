Le fOrum culture est sur un nuage

Le fOrum culture aura droit à de grosses subventions. Le Conseil du Jura bernois (CJB) a annoncé mardi matin l’acceptation du Grand Conseil de l’autorisation de dépense 2020-2023. Il s’agit d’un crédit de 500’000 francs par année. Il sera entièrement financé par l’enveloppe du CJB.

D’après celui-ci, la situation était plus il y a 4 ans quand fOrum culture est né. Pour Kim Seiler, secrétaire générale du CJB, le fait que le Grand conseil ait accepté veut dire que « l’institution prend de plus en plus d’importance ». Le responsable de la communication de fOrum culture, Nicolas Steullet rejoint l’opinion de la secrétaire générale du CJB. Pour lui, « c’est une très belle reconnaissance du monde politique mais aussi du travail accompli durant quatre ans ». Cette somme va permettre de coproduire certains artistes des environs et leur permettre de tourner aux alentours mais aussi à l’extérieur de la région. Une autre partie servira à « mener des projets d’actions culturelles ». /lge