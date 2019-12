Une touche plus féminine et romande à la Bibliothèque de la Ville de Bienne

« Les bibliothèques ? Ma deuxième maison »

Les bibliothèques, Béatrice Perret Anadi les connaît. Elle a déjà travaillé dans les établissements de La Chaux-de-Fonds et Wintherthur avant de rejoindre la cité seelandaise, où elle occupait depuis 2013 le poste de vice-directrice. Forte de ses connaissances en allemand et en français, Béatrice Perret Anadi est ainsi devenue la deuxième personnalité romande (seulement) à prendre les rênes de la Bibliothèque de la Ville de Bienne. Même si elle reconnaît « une sensibilité à la culture romande et française », l’habitante du Jura bernois assure toutefois qu’elle va œuvrer dans le sens du bilinguisme de l’institution.